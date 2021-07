Omar Aziz ganha força nas redes sociais e manda recado para Bolsonaro

Esta sábado promete ser de intensa movimentação em mais de 400 cidades no Brasil e pelo menos 40 no exterior. A previsão é da Campanha Nacional Fora Bolsonaro, fórum responsável pela organização dos protestos contra o governo. O apoio à CPI da Covid e o impeachment de Bolsonaro serão carros-chefes dos atos.

O prefeito David Almeida considerou “inapropriado” e negou o pedido de aumento de 24,5% no valor da tarifa de água pela concessionária Águas de Manaus. Disse que não é hora de sufocar a população com aumento de tarifa e prometeu levar a questão à Justiça, se a concessionária insistir em atualização monetária.

Comemorando a marca de 200k de seguidores no twitter (200 mil), como resultado de seu trabalho na CPI da Covid, senador Omar Aziz aproveitou para ‘atiçar’ as preocupações do presidente Jair Bolsonaro. Com a hastag ‘#TimeOnça’ (tempo da onça), reforça o aviso de que a onça só vai sossegar quando “pegar o guariba” no final.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.