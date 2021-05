O velho discurso do Plano Safra que não traz mudança aos produtores

O governo lançou ontem o Plano Safra 2021/2022, que terá mais de R$ 1 bilhão para o desenvolvimento do setor primário. Como sempre, os números anunciados são astronômicos para uma realidade que continua a mesma ao longo dos anos. E já se passaram dois anos e quatros meses e meio desse governo.

Dependência do PIM



Ressalvada a competência do secretário Petrucio Magalhães, o discurso ufanista do governante é o mesmo da ‘velha política’ que ele prometeu mudar. O Amazonas continua dependente do PIM e apenas dois municípios do interior faturam com minerais.

Mudanças

Com a disposição de “mudar a realidade” das cadeias produtivas no interior, os deputados Tony Medeiros e Angelus Figueira se uniram e foram à superintendente executiva da CEF-AM, Jorineide Vasconcelos de Freitas, pleitear uma maior participação dos produtores amazonenses nas linhas de financiamento do banco federal.

Mobilidade

O planejamento da prefeitura para a mobilidade na capital nos próximos anos, foi apresentado ontem pelo presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, aos vereadores da Comissão de Transportes da CMM. A novidade é a criação do “Eixo Norte-Sul” ligando as avenidas Max Teixeira e Brasil.

Plantando discórdia

Em franca campanha pré-eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro opta por seguir os passos do seu ídolo Donald Trump, semeando falsa denúncia de fraude eleitoral antecipada. Trump construiu sua derrocada batendo na mesma tecla, revelando o grande vazio que é o seu discurso, assim como Bolsonaro faz.