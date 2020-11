Novo prefeito de Manaus sai das urnas neste domingo

O destino político de Manaus pelos próximos 4 anos será decidido hoje, no voto dos seus 1,33 milhão de eleitores. Eles representam os 2,2 milhões de habitantes da capital. Uma cidade-estado que concentra 53% da população e 93% da economia do Amazonas, e sustenta os outros 61 municípios.

Os dois postulantes ao cargo de prefeito, Amazonino Mendes e David Almeida chegam ao 2º turno tecnicamente empatados, e irão disputar, voto a voto, os eleitores indecisos para conquistar a vitória.

Silas está nas cordas

O novo ministro do STF indicado do presidente Bolsonaro, Kassio Nunes Marques, já mostrou serviço no plenário da corte. Quando o pedido de cassação de Silas Câmara, um dos principais aliados do presidente, caminhava com 2 votos contrários, pediu vistas do processo.