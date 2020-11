Marcelo ataca reeleição de Maia na Câmara dos Deputados

Postulante declarado à cadeira de Rodrigo Maia, o amazonense Marcelo Ramos tuitou ‘pesado’ contra o STF, que pretende julgar no próximo dia 4/12, uma ‘inconstitucionalidade’ que está vigorando há 32 anos, já confrontada e mantida pelo tribunal algumas vezes.

Trata-se da reeleição no Legislativo na mesma legislatura, que é vedada pela Constituição de 88. “É o oportunismo judicial reescrevendo a CF”, contesta o deputado.

Calote geral dos prefeitos no interior do Amazonas

Neste ano de pandemia os prefeitos do interior aproveitaram para um ‘calote geral’ nos convênios federais. De acordo com deputado Serafim Corrêa, que controla na ponta do lápis os gastos dos municípios, somente 4, entre eles Manaus, estão em dia para novos convênios.

Até a melhor amiga do Eilson Lima

Até a deputada Alessandra Campêlo, que aparece em quase todas as fotos do governador, anda insatisfeita com o descaso de Wilson Lima com as emendas impositivas. Por isso ela quer aprovar na Aleam mais uma ‘imposição’, para impedir que as emendas sejam canceladas.

A favor do 5G

As teles que atuam no Brasil se posicionaram a favor do 5G da gigante chinesa Huawei, e querem um tête-a-tête com Bolsonaro para decidir. Combinando equipamentos pequenos, com potência de tráfego de dados, e melhor preço, os chineses são a melhor solução.