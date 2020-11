Nicolau na briga com David

A semana política em Manaus não foi tão movimentada como nos EUA. Por aqui só a segunda vaga no 2º turno eleitoral continua disputada. David e Nicolau agarram-se à rede de resgate do barco, tentando sobreviver. Um pisando na cabeça do outro.

Zé Ricardo agarra-se rente à ‘linha dágua’, puxado pra baixo por uma estrela pesada. Os demais boiam e rezam para que os de cima caiam da rede. Puro delírio.

ZFM atraindo investidores

O prefeito Arthur Neto manifestou ontem o desejo de ver a Zona Franca atraindo investidores. E não os afugentando. Ele visitou obras de revitalização no DI-1 da Suframa, cujas avenidas estão sendo repavimentadas. A Suframa investe R$ 136 milhões e a prefeitura R$ 20 milhões.

Trump, o animador

No final de mandato, Donald Trump desempenhou o seu melhor papel como animador de campanha. Com desdéns e mentiras, conseguiu transformar a eleição de Joe Biden no maior fenômeno eleitoral do século. E ainda emergiu o lado obscuro da ‘civilização’ americana.

Derrotado, deixa aleijado e sem muletas seu discípulo mais fervoroso, o capitão republicano Jair Bolsonaro. Que terá de beijar o anel do democrata para tentar sobreviver à excomunhão.

Os pequenos

Pesquisa da Eficaz divulgada ontem, mostra que a soma de pontos dos 7 candidatos a prefeito de Manaus mais ‘atrasados’ na corrida eleitoral, é menor que a soma dos nulos/brancos e indecisos: 18,5% contra 15,3%. Eles teriam menos votação que o segundo colocado.