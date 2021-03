'Março negro' é previsto após 'empurrãozinho' de governadores no Brasil

O Brasil terá um ‘março negro’, e segundo previsões de especialistas poderá cruzar a linha de 2 mil mortes diárias, e até alcançar as 3 mil/dia. No último dia 3, a primeira ‘possibilidade real’ ficou bem próxima: 1.910 mortes por Covid-19 em 24 horas, conforme boletim oficial do Conass.

E com o ‘empurrãozinho’ de governadores negacionistas como o nosso, esses números podem ser fechados até o final de março. É para esperar o pior, algo que o povo do Amazonas nunca viu.

Leitos ocupados

Profissionais da saúde estão apreensivos com as ‘liberações’ do governador Wilson Lima para Manaus. A ocupação de leitos chega a 86%, e com os dois maiores hospitais com vagas esgotadas. O colapso de UTIs de fevereiro, que levou 542 pacientes para outros Estados, está prestes a se repetir.

Licença maternidade

A deputada Joana Darc é do tipo que ‘compra briga’ até quando faz proposta positiva. Ao justificar o PRL 01/2021), que regulamenta no Regimento Interno da Aleam as licenças maternidade e paternidade de deputadas e deputados, ela alfineta que a regulamentação não existia porque os homens são maioria no parlamento.

Exército Brasileiro mal guiado

O Exército já foi motivo de orgulho e respeito do povo brasileiro. Mas a partir da metade do século 20 enveredou pelos caminhos tortuosos da política. Implantou uma ditadura que levou o país ao desastre econômico e social. E agora ex-comandantes assinam prefácio de coletânea de discursos de parlamentar corrupto.