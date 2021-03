Manaus no topo das mortes por covid-19

Manaus fechou a semana como a terceira cidade com maior número de mortes por covid-19 no país, segundo o Painel Covid, do site Congresso em Foco. À frente só Rio de Janeiro, em primeiro e São Paulo, em segundo. Até este domingo, Manaus somou 7.991 mortos pelo coronavírus, segundo a Anvisa.

No Amazonas os óbitos confirmados chegaram a 11.262, de 324.103 casos registrados até ontem, dos quais 150.035 são de Manaus (46,29%) e 174.068 do interior (53,71%). Libera que o vírus gosta.

As mentiras de Pazuello

O ministro da Saúde continua varrendo o lixo para debaixo do tapete e contando mentiras para a população. Documentos ‘vazados’ revelam que as ofertas de vacinas, ao longo do ano passado, já teriam suprido o país do montante necessário para atender praticamente toda a necessidade.

O aumento da gasolina

O nosso real só está à frente das moedas do Sudão, Líbia e Venezuela em desvalorização, neste início de ano. Com uma ‘diferençazinha’ em relação ao preço da gasolina, que por lá é mais barato, enquanto no país do Bolsonaro só sobe o valor. Na Venezuela é a mais barata do mundo, 25 litros por 1 real.

Bolsonaro 2022?

Bolsonaro corria livre como ‘cavalo louco’, sem páreo para o Gran Prix 2022. Até que o fantasma que Moro havia exorcizado de sua vida reaparece e começam seus dias de assombração. Uma pesquisa ‘despretensiosa’ mostra que Lula tem mais capital político e menos rejeição que Jair. E agora?