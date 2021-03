Iniciativa para compra de vacinas é jogo de cena para plateia em pânico

O protocolo assinado pelo prefeito David Almeida, da formação do consórcio nacional da FNP, para aquisição de vacinas contra a Covid-19, não garantirá o fornecimento imediato do imunizante. Por falta de vontade política dos prefeitos, a ação chega retardatária, num momento de falta do produto no mercado.

As vacinas só poderão ser fornecidas ‘no futuro’, ainda não definido, e até lá a pandemia não tem previsão de ‘pausa’ para esperar o imunizante. E o Butantan continuará salvando a pátria.

Desabafo do Rui

Em um desabafo o governador da Bahia, Rui Costa, fez um alerta aos negacionistas, dizendo que ele não gostaria de decretar lockdown. “Gostaria que todas as pessoas estivessem usando máscaras”. Para Rui, essas pessoas, por conta própria, “decretaram o fim da pandemia”, e o resultado está aí.

Insegurança jurídica

Debandada na ZFM

A insegurança jurídica causada pelas ações intempestivas do presidente da República, e a leniência do governador do Amazonas, causam baixas econômicas. Ontem foi a vez da Sony anunciar a saída de Manaus. A ZFM tem sido um dos alvos preferidos do governo e o seu esvaziamento é uma morte anunciada.

Mecanismos de mercado

O que vale mais: a bazófia de Bolsonaro ou os mecanismos de mercado? Ontem a Petrobras anunciou novo aumento nos preços da gasolina, do óleo diesel e do gás de botijão, nas refinarias. A partir de hoje a gasolina que o ‘capitão’ decidiu baixar, com a intervenção na petroleira, ficará mais cara.