História de ano eleitoral

É ano eleitoral e as velhas histórias começam a ser recontadas. Uma das mais batidas é a do Terminal Pesqueiro de Manaus. Até hoje a cidade padece com a ‘encrenca’ do terminal. Das 400 toneladas semanais de pescado, uma parte apodrece por falta de frigorificação.

A discussão sobre um terminal pesqueiro para Manaus teve início nos anos 1970. Neste meio século foi tema de campanhas eleitorais e 14 gestões passaram na prefeitura.

Ainda hoje está em questão com quem fica o terminal. Uma nova discussão começou na quinta-feira, 3, e será continuada em Brasília, com a promessa de ser concluída.

A obra começou no ano 2000 e levou 8 anos para ser concluída, em 2007. Gastou-se R$ 20 milhões construindo num terreno que virou caso de Justiça. Estamos em campanha.

CASO DE POLÍTICA

Com Arthur assumindo a condição de cabo eleitoral forte nestas eleições, o MP voltou a ‘cutucar’ o caso do enteado do prefeito, Alejandro Valeiko. Queria restabelecer sua prisão preventiva, pedido que foi negado pela Primeira Câmara Criminal do TJAM.

A SERPENTE

A cartilha de Chateaubriand reza que “as serpentes devem ficar no meu serpentário”. Seguindo o lema, o presidente Jair Bolsonaro começa uma escalada rumo a 2022, dentro dos velhos padrões. Com as serpentes do Centrão comandando a política do governo.

Quem era inimigo agora é aliado, e os desafetos, como o STF, já não vêem seus defeitos. “Nunca vi atitude de Bolsonaro contra democracia”. O novo Bolsonaro faz campanha como o ‘velho Lula’.

A. BOIADA DE SALES

De Guilherme Boulos, pré-candidato a prefeito em SP: “Ricardo Salles recebeu garimpeiros ilegais para conversa fora da agenda oficial. Os garimpeiros viajaram até Brasília em avião da FAB. Salles passa a boiada de modo escandaloso!”