Heleno: ‘queimadas são fogueirinhas’

Em visita ao Amazonas, o general Augusto Heleno, ministro do GSI, ‘brincou’ de climatologista com as queimadas na Amazônia. Disse que se trata de uma “fogueirinha” e que se o bioma estivesse realmente em chamas, "a fumaça chegaria a Londres ou Paris".

Deve ter deixado os diplomatas alarmados com a mudança dos ventos. Os da Amazônia carregam os “rios voadores” para o Sul, até a Bacia do Prata. A Europa fica pro outro lado. Já Wilson Lima aproveitou para ‘choramingar’ contra a imprensa europeia, cuja repercussão negativa das queimadas causa “exagero mundial” e prejudica a exportação do açaí do Pará.

O senador Eduardo Braga, que seria um forte cabo eleitoral nesta campanha, ficou fora devido a Covid-19. Aos 59 anos e diabético, depois de enfrentar durante 23 dias a doença, no hospital Sírio-Libanês, ontem voltou ao trabalho e hoje deve retornar a Manaus.

Arrecadação cresce

A Sefaz divulgou ontem a arrecadação do Estado em outubro: R$ 1,163 bilhão. O que representa um crescimento de 15,9%, comparado com outubro de 2019. Este ano, só houve queda em abril e maio, pico da Covid-19. Então, não existiu crise econômica, só notícia falsa

O candidato de Bolsonaro

Na campanha para prefeito de Manaus, o candidato de Bolsonaro tenta imitar Bolsonaro. Não quer ser ‘bonzinho’, mas não também não tem característica de ‘valentão’. Talvez por isso permaneça na ‘bateria’ dos fobas, sem conseguir ultrapassagem.