Eleição no Amazonas sem biometria

A identificação por biometria não acontecerá nas eleições deste ano, segundo o TRE-AM. Será uma forma de prevenção contra a disseminação do coronavírus. Na próxima sexta-feira, 13, as urnas eletrônicas começarão a ser distribuídas para as zonas rurais de Manaus.

A saúde básica dos candidatos

Se depender das propostas dos candidatos a prefeito de Manaus, a cidade terá o problema de saúde básica resolvido nos próximos 4 anos. De casinhas a casonas de saúde, fila zero para atendimento, marcação informatizada, remédio em casa, telemedicina e parque de imagens.

Tudo isso e muito mais está nos papéis. Quem irá realizar vai depender da escolha do povo. Com um porém. Só pode escolher uma parte dos itens.

Mourão e as propriedades rurais na Amazônia

O vice-presidente Hamilton Mourão escolheu ‘a dedo’ uma propriedade rural, no Iranduba, para mostrar aos diplomatas estrangeiros o modelo sustentável na Amazônia. Usou o típico ‘efeito vitrine’ dos governos populistas. O município é um dos mais degradados na RMM.

Dezenas de loteamentos, inclusive irregulares, avança sobre a mata nativa destruindo fontes e áreas de preservação. O que seria o cinturão verde agora é área de expansão de Manaus.

Depois de 28 anos trabalhando para construir uma pequena propriedade modelo, que nem chega a ser ‘fazenda’, claro que o dono gostou de ser vitrine para diplomatas europeus