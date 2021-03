Governo deve relato 'sincero' ao povo amazonense

O secretário da SES-AM, Marcellus Campêlo, fez uma apresentação ufanista do relatório final de ações da Saúde em 2020, em audiência na Aleam. Nas contas do balanço de receitas e despesas, fontes de recursos, valores empenhados e liquidados, tudo foi ótimo. “A secretaria de Saúde faz história”, com R$ 3,49 bilhões executados.

No mundo real, porém, a covid mostrou que a teoria na prática é outra, e que os gastos históricos não resolveram a crise que colapsou a saúde, com apenas 5% (201.013 casos) da população infectada. O governo fica devendo um relato ‘sincero’ ao povo do Amazonas.

Trabalhando até no descanso

Projeto da deputada Alessandra Campelo, referente ao direito dos advogados de falar diretamente com os juízes, acabou trazendo à discussão a demanda do trabalho online ‘fora de hora’ dos serventuários da Justiça. Mas não é somente eles. Professores em home office, principalmente, são demandados a toda hora.

Policiais contra Bolsonaro

Lula voltou trazendo o inferno astral para Bolsonaro. ‘Desmantelado’ no discurso e nas redes sociais pelo pior inimigo, o capitão começa a ter baixas nas tropas da segurança. Depois de sofrerem a terceira traição, policiais de todas as categorias se organizam para protestar em carreatas nas ruas do país.

Risco para países vizinhos

Quem diria. A Venezuela de Maduro pediu intervenção da ONU por “gestões e bons ofícios”, no Brasil, para que o governo brasileiro “assuma e controle a tragédia da covid-19”. O governo Nicolás Maduro diz que a má gestão da crise sanitária no país coloca em risco a segurança de toda a América do Sul.