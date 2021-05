Covid: Omar Aziz alerta sobre falta de barreiras sanitárias nos aeroportos

Em debate com o contra-almirante Antonio Barra Torres, presidente da Anvisa, sobre a falta de barreiras sanitárias nos aeroportos brasileiros, o presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz disse que até hoje “não existe nenhum controle” sanitário nos voos. “Até hoje nada né feito”, sustentou.

Barra Torres disse que de fevereiro de 2020 até agora, a Anvisa emitiu 299 notas técnicas aos ministérios responsáveis, recomendando as barreiras. “Mas nenhum tomou nenhuma providência”, contrapôs Omar.

Prioridade em armas

O governo recebeu ontem 21 metralhadoras israelenses Negev, com poder de fogo de 700 tiros por minuto. Ou Wilson Lima está se preparando para a ‘guerra civil’ pretendida por Bolsonaro, ou está em andamento alguma chacina como a que aconteceu no Jacarezinho no Rio. São tempos sombrios.

TJAM

Os critérios de antiguidade e merecimento recaíram ontem sobre os nomes da juíza Onilza Gerth, aclamada, e do juiz Abraham Peixoto, eleito, escolhidos para substituir os desembargadores titulares no Pleno do TJAM, Sabino Marques, aposentado em março, e Aristóteles Thury, falecido em fevereiro.

Extração

O TCU quer exigir “completude e suficiência técnica” para justificar a concessão pelo governo federal da Flona de Humaitá, à iniciativa privada, ocorrida em dezembro de 2020. A política de concessão é apenas para legalizar a extração de madeira na Amazônia, sem os transtornos das apreensões pela PF.