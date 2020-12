Cerco fechado sobre o governador

O governador Wilson Lima nega, diz que é fake news, e faz pose de inocente. Mas a verdade é que as operações policiais federais estão fechando o cerco sobre o seu mandato. E a cada nova ‘sangria’ ele sente a cadeira de governador se afastando mais de sua presença.

As provas recolhidas e os auxiliares detidos pela PF são hoje a maior assombração do jovem apresentador de TV, que prometeu resolver ‘broncas’ e acabou se enrolando em uma.

Nomes definidos

Seminf, com o vice Marcos Rotta e Semef, com o auditor fiscal da Sefaz, Luiz Gonzaga de Souza, são as 2 secretarias já com nomes definidos pelo prefeito eleito David Almeida. A transição de poder na prefeitura de Manaus está prevista para começar a partir de hoje.

Cenário favorável

Com a entrega até 31 de dezembro do pacote de obras viárias, o prefeito Arthur Neto disse que o novo prefeito de Manaus terá um cenário muito favorável para modernizar o sistema de transporte público em Manaus. São 2 Terminais de Integração e 4 estações de transferência.

Relatório da CPI

No rastro da 3ª fase da Operação Sangria, realizada ontem em Manaus, o deputado Delegado Péricles entregou pela manhã, ao procurador-geral dr. Alberto Rodrigues Júnior, no MPE-AM, o relatório final da CPI da Saúde, com o resultado de 120 dias de investigações.

Renovação no PSDB

O ex-presidente FHC acendeu ontem uma luz de esperança para a renovação de lideranças no PSDB. Referindo-se a José Serra e Aécio Neves, cardeais tucanos com primazia nas indicações para as disputas presidenciais, disse que o partido “tem que enterrar esqueleto”.