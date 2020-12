Apoio na Câmara vira o grande desafio para David em janeiro

O prefeito eleito David Almeida já começa a lidar com a ‘salada’ política de uma Câmara Municipal com 41 vereadores, representando 22 partidos. Ele terá até janeiro o desafio de consolidar uma base segura para eleger o presidente e ter sustentação na Casa.

Seguindo o ‘manual do escoteiro político’, David nega que vá intervir na eleição. Porém sabe que, se não o fizer, vai sofrer de indigestão constante com a mistura de interesses.

De olho no STF

Em Brasília, David Alcolumbre e Rodrigo Maia não tiram o olho do plenário virtual do STF, torcendo para que os ministros comecem a publicar seus votos na ação que pode decidir a reeleição de ambos no Senado e na Câmara dos Deputados. Mas tem a torcida contrária.

Plantou e agora colhe

E Sérgio Moro acabou fazendo o papel do bom agricultor: plantou e agora colhe. A expertise adquirida nos anos da Operação Lava Jato abriu ao ex-juiz, excomungado pelo governo Bolsonaro, a porta para a colheita dos milhões a receber dos alvos da operação.