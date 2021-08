Bolsonaro se esvazia como um balão furado diante do país

Diante do fiasco da ‘parada militar’, no dia em que o Congresso votaria o fim da LSN no Senado, e voto impresso na Câmara, Bolsonaro esvaziou-se como um balão furado diante do país. Tanques obsoletos e com motores soltando fuligem passaram por um cenário vazio. No palco, seis milicos silenciosos olhavam o desfile sem entender o enredo.

Os respiradores de Wilson

Wilson Lima tem encontro marcado no dia 20 de setembro no plenário do STJ, no julgamento da ação penal contra ele no caso dos 28 ventiladores, comprados numa loja de vinhos por 2,9 milhões. Caso vire réu, o deputado Wilker Barreto promete transformar a data em Dia Estadual de Combate à Corrupção no Amazonas.

Revisita à Ditadura

Manifestando sua confiança de que os deputados “irão sepultar de vez essa tentativa de tumultuar o nosso processo eleitoral”, Serafim Corrêa lembrou a ação do general Figueiredo para impedir a volta das eleições diretas, em abril de 1984. Colocou os tanques nas ruas de Brasília para intimidar a votação na Câmara.

Instituto de Águas do Amazonas

Na sessão da Aleam, Angelus Figueira encaminhou Indicação ao governo sugerindo a criação do Instituto de Águas do Amazonas. O objetivo é dar “governabilidade, e estrutura para os cientistas acompanharem a evolução dos recursos hídricos amazonenses”. Figueira fala de 1/3 da água doce do planeta.