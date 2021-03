Bolsonaro, o mito, está sendo engolido por Lula

Pedindo a anuência e concordância da bancada federal do Amazonas, a deputada Mayara Pinheiro manifestou seu apoio à MP 1.008/2020, que tramita no Congresso Nacional, para abertura de crédito de R$ 228 milhões, destinado a assistência de saúde e alimentação dos povos da floresta amazônica.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, prometeu que o Brasil chegará no curto prazo a um ritmo de vacinação contra a Covid-19 de 1 milhão de pessoas/dia. Se até agora foram vacinados 13 milhões, só faltam 146 dias para a meta inicial de 159 milhões. O tempo do ‘curto prazo’ é o que preocupa.

Os bolsonaristas locais não devem estar nada felizes com a perspectiva de o ‘mito’ perder para Lula nas intenções de voto no Amazonas. Em 2018, Manaus deu a vitória a Bolsonaro, com 686.999 votos contra 358.364 de Haddad; no Estado todo a diferença foi de apenas 9.556 votos.

