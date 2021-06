Acumulando provas do descaso de Bolsonaro, CPI da Covid cai na mesmice

A CPI da Covid no Senado encerrou mais uma semana batendo na mesma tecla do “mente e desmente”. E apesar de acumular provas do ‘descaso’ do governo e do presidente Jair Bolsonaro com o combate à pandemia e à vacinação da população, começa a estacionar num passado que já está sendo resolvido.

No jogo contra a Covid, o MPF-AM ganha pontos com a ação civil pública para aumentar o número de vagas no Programa Mais Médicos do Brasil, manter as vagas ativas e preencher as vagas autorizadas no Amazonas. Pede ainda que a União pague por danos morais coletivos o valor mínimo de R$ 1 milhão.

Problema no Amazonas não é arrecadação

Afirmando que os aumentos de arrecadação do Estado não justificam a redução de orçamentos já aprovados, Dermilson Chagas mostrou que ao final de 2020, o excesso de arrecadação já apontava saldo de mais R$ 4 bilhões, 21% a mais que em 2019. “Os cortes foram para sangrar o setor primário.”

Inglês inteligente na escola

O ensino da língua inglesa, de forma dinâmica e motivadora, foi indicada ao governador Wilson Lima, em proposta de um Projeto de Lei da deputada Nejmi Aziz. A matéria seria introduzida no ensino fundamental do 1º ao 5º ano, utilizando jogos, filmes e músicas na interação dos alunos com o idioma.

Cidadão do Amazonas

O juiz titular da 12ª Vara Cível e Acidentes do Trabalho, Márcio Rothier Pinheiro Torres, recebeu ontem na Aleam o título de Cidadão do Amazonas. A honraria foi proposta pelo presidente da Casa, deputado Roberto Cidade e aprovada pelos deputados em outubro do ano passado.