Poluído com óleos e dejetos químicos, rio pegou fogo

Um fato inusitado que ocorreu em 22 de junho de 1969, na cidade de Cleveland, em Ohio, causou desespero e exigiu ação imediata de apagar as chamas de até cinco metros de altura, que se destacavam sobre as águas.

Coalhado com rejeitos de óleos e outros produtos químicos, o rio Cuyahoga simplesmente pegou fogo, depois que as faíscas saídas de um trem que passava perto do canal acenderam uma mancha de óleo na água.

Naquele período, os EUA haviam saído da Guerra Civil Americana e a cidade de Cleveland havia passado por um rápido e eficiente processo de industrialização.

Nesse processo, o rio Cuyahoga, que corre por 160 quilômetros através do estado até desaguar no Lago Erie, virou depósito de lixo e esgoto industrial.

Isso tornou as águas do rio contaminadas com tipo de rejeito lançado pelas tubulações das fábricas, o que não demorou muito para que se tornasse inapropriado para uso humano.

Nas décadas de 1950 e 1960, a poluição havia atingido um nível tão alto que todos os peixes e organismos já estavam mortos, sem que a população se preocupasse com os efeitos daquilo para a saúde e até para a segurança deles, haja visto o susto tomado quando houve o incêndio.

FOGO NA ÁGUA

Naquele 29 de junho de 1969, após a passagem do trem naquela área, com a faísca alcançando a água poluída, foi preciso usar muita água do próprio rio para apagar o fogo, pois as chamas se espalhavam pelo rio, especialmente nas áreas onde havia óleo acumulado.

Mas o fogo na água não era novidade para aquela população, já que em 1912 evento semelhante aconteceu, matando cerca de 5 pessoas. E outra, em 1952, causou um prejuízo de US$ 1,5 milhões aos cofres públicos, sem que alguma providência tenha sido tomada para amenizar o problema.

Naquele incêndio de 1969, houve apenas danos materiais calculados em US$ 50 mil, mas o governo foi alvo de muitas críticas na mídia, o que o fez tomar uma atitude.

Temendo que o escândalo prejudicasse sua reeleição, o prefeito Carl Stokes, o primeiro negro a administrar Cleveland, iniciou uma grande campanha para despoluir o rio.