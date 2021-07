Formado em Física, garoto de 11 anos está sendo comparado ao Einstein

O garoto é o segundo mais jovem do mundo a receber um diploma universitário. O outro contemplado com esse título, Michael Kearney, de 10 anos, é o mais jovem, mas sua graduação é na antropologia.

E para ele, a física quântica é a primeira peça desse quebra-cabeça no qual ele está debruçado. Laurent afirma a importância de adquirir conhecimento e aplicá-lo nessa área. Para isso, “quer trabalhar com os melhores professores do mundo, olhar dentro de seus cérebros e descobrir como eles pensam”, disse, ao jornal.

O sonho de Laurent de se tornar um humano imortal tem planejamento. De acordo com ele, em uma entrevista concedida ao jornal holandês 'De Telegraaf', a ideia é ser capaz de substituir o máximo possível de partes do corpo por peças mecânicas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.