Conheça a erva que combate hemorroidas e varizes

Com folhagem verde cintilante, pontiaguda e estreita, a erva de bicho é facilmente identificada. Nativa do sul da América do Norte, da América Central e da América do Sul, esta planta é comumente conhecida como pimenta de brejo, acataia, capiçoba e curage, e chega a ter de 50 cm a 1 metro de altura.

