Chá de gengibre é aliado no combate a gripes e resfriados; saiba mais

O Gengibre ou mangarataia, é conhecido por suas propriedades medicinais, ele pode ser consumido de várias formas, desde em natura como em sucos, e refeições. E uma das formas mais apreciadas é em chás. Confira alguns benefícios: Queima toxinas – ele estimula as enzimas do fígado a trabalhar e eliminar toxina. Quando isso acontece, o sinal da saciedade vem muito mais rápido, deixando a pessoa mais satisfeita e evitando comer demais. Tem ação termogênica - Quanto menos toxina, a célula trabalha melhor, deixando o metabolismo acelerado e apressando a queima de calorias. Isso faz com que a pessoa perca essas medidas mais facilmente ao longo do dia. Combate a celulite - É o grande truque para quem odeia as marquinhas pelo corpo. "Ele tem ação anti-inflamatória que ajuda muito a manter a pele lisa e sem celulite", conta a nutricionista Flávia Cyfer. Afasta gripes e resfriados - "Ele é um dos melhores anti-inflamatórios naturais que existem. Tem forte ação na imunidade e permite abreviar várias doenças de caráter inflamatório, além de evitar doenças cardiovasculares, diabetes e outras", também conta Flávia Cyfer. Diminui gases - A sugestão da nutricionista é para que, quando abusar de comidas que estimulam a formação de gases (como o feijão), colocar gengibre na salada. Diminui o enjoo - Isso significa que pode ser aliado de quem anda de navio e pode sentir o incômodo do balanço do mar. Pessoas com tendência ao enjoo em viagens de carro ou ônibus também podem optar pela raiz. Aumenta a libido - Segundo a nutróloga Liliane Oppermann, ele "estimula a lubrificação feminina e prolonga a função erétil devido a sua ação estimulante no sangue”.

