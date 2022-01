Chá de alho cura mesmo a gripe? Conheça os benefícios

Quase todo mundo tem uma receita milagrosa para curar gripe, e entre elas tem um dica dos mais velhos, que é o famoso chá de alho. Mas será que essa receita cura mesmo? De acordo com o UOL, a resposta é não. O alimento em infusão, não é capaz de combater sozinho o vírus da gripe, mas pode amenizar os sintomas. Ainda de acordo com a publicação, mesmo o chá de alho não tendo resultados terapêuticos, o alimento tem ação antibacteriana e anti-inflamatória se consumido diariamente traz diversos benefícios para a saúde. Age como antibiótico natural Um dos seus maiores benefícios, entretanto, está vinculado a uma substância chamada de alicina. Essa substância, responsável pelo cheiro característico, atua como um antibiótico natural, bastante eficiente no combate aos micróbios e bactérias. Otimiza o funcionamento do coração O alimento ajuda a controlar e reduzir os níveis de colesterol ruim, além de bloquear a coagulação das plaquetas do sangue e diminuir a rigidez dos vasos sanguíneos. Mais um benefício do alho é que ele age como antioxidante e vasodilatador, o que contribui para a boa circulação sanguínea. Diminui inchaço Como melhora o fluxo sanguíneo, as propriedades do alho também contribuem para a diminuição do inchaço, já que melhora o fluxo hídrico. Evita tosse e combate pneumonia O alho possui uma forte ação expectorante, antibacteriana e antiviral, ajudando a combater resfriados, gripes e seus sintomas, como tosse e espirros. Outro benefício do alimento está relacionado ao combate à infecções nos canais respiratórios. Ajuda no controle glicêmico O alho possui um efeito hipoglicemiante, ou seja, ele ajuda na redução do açúcar no sangue. O alimento é capaz de estimular o pâncreas a produzir mais insulina, ajudando no tratamento do diabetes tipo 2. Ameniza a TPM Como é antioxidante, o alho auxilia na eliminação de substâncias nocivas e causadoras da dor de cabeça, na região lombar e nas mamas, quadros que aparecem especialmente durante a tensão pré-menstrual. Alivia dor nas costas Por seu uma alimento com forte potencial anti-inflamatório, o alho pode ser usado para prevenir e reduzir dores nas costas. Inibe apetite O cheiro do alho estimula o organismo a liberar uma substância chamada de leptina, responsável pela sensação de saciedade. Acelera o organismo O alho é um alimento termogênico, ou seja, aumenta a temperatura corporal e incentiva a atuação do metabolismo.

