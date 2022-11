Técnico da Sérvia lamenta derrota para o Brasil: 'fiquei chocado'

Stojkovic havia dito que os jogadores da Sérvia não tinham medo do Brasil. No entanto, ele voltou atrás e justificou ao falar das condições de saúde seus atletas.

"No segundo tempo, estivemos mal fisicamente, para não dizer desastrosos. Foi surpreendente para mim. Fiquei chocado com o quanto caímos nesse aspecto e gostaria de entender por que isso ocorreu", comentou o treinador em coletiva.

