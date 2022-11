Ruas do Alvorada reúnem mais de 15 mil torcedores durante jogo do Brasil

As ruas estarão abertas para visitação no horário das 9h às 21h. E nos dias dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol, as pessoas podem ir a uma delas para assistir à partida de forma gratuita.

Manaus/AM - A partida entre Brasil e Sérvia reuniu mais de 15 mil torcedores nesta quinta-feira (24), nas ruas 3 e Professora Isaura Barroncas, localizadas no bairro Alvorada I, zona Centro-Oeste de Manaus. A movimentação de torcedores começou a se intensificar duas horas antes da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Qatar 2022.

