Jogador saudita que levou joelhada tem fratura no rosto e está fora da Copa

Manaus/AM - Após levar uma forte joelhada no rosto vinda do goleiro da Arábia Saudita, o jogador Yasser Al-Shahrani, está fora da Copa do Mundo do Catar. Ele sofreu diversas fraturas e, depois de sair de campo desacordado, vai fazer uma cirurgia na Alemanha.

O choque aconteceu já no final do segundo tempo do jogo, que terminou com vitória de virada da Arábia Saudita por 2 a 1 sobre a Argentina. Ao tentar cortar um cruzamento, o goleiro saudita acertou uma joelhada no rosto do lateral, que desmaiou em campo.

Ao ver o lateral caído em campo, o goleiro chegou a levar as mãos à cabeça, em sinal de preocupação com o colega. O jogo foi interrompido para o que o jogador pudesse ser atendido e retirado de maca. Ele foi levado de ambulância a um hospital próximo, onde passou por exames.

Tanto a transferência quanto o atendimento na Europa serão custeados pelo governo saudita.

Atualmente atleta do Al-Hilal, Al-Shahrani participava de sua segunda Copa do Mundo.