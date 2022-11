Casagrande detona post de Raphinha em defesa de Neymar: 'ensaiou dancinhas e não fez gol'

O comentarista Casagrande detonou a publicação do atacante da seleção brasileira Raphinha após o atleta sair em defesa de Neymar. No post, o jogador afirmou que "o maior erro de Neymar é nascer brasileiro, esse país não merece o seu talento e seu futebol".

"O Raphinha mostrou pouco entendimento do povo brasileiro, dizer que não merecemos o Neymar, um povo que tem 35 milhões de pessoas passando fome, nós não merecemos é quem fez isso com o país, eu fiquei muito revoltado com o Raphinha, porque é um desrespeito ao povo brasileiro ele falar uma coisa dessa", afirmou Casagrande no Posse de Bola, transmitido pelo UOL Esporte.

"Ele tem que entender melhor o que é o povo brasileiro, o que nós sofremos, porque ele mora fora, não mora aqui, não abriu a boca para falar da vacina, do desmatamento, do descaso e deboche do presidente enquanto as pessoas estavam morrendo, vem abrir a boca para falar isso. Desculpa, Raphinha, chutou para fora, além das 10 dancinhas que você ensaiou e não fez porque jogou um jogo e perdeu dois gols. Começa a jogar bola, é hora de jogar bola, e vai estudar a história do povo brasileiro", completou.