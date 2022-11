Futuro da Argentina na Copa do Mundo será definido hoje em partida contra o México

Hoje também tem Tunísia enfrentando a Austrália no Estádio Al Janoub, a partir das 07h (horário de Brasília). Em seguida, às 10h, Polônia e Arábia Saudita entrarão em campo no Estádio Cidade da Educação. Às 13h, França e Dinamarca medem forças no Estádio 974.

A Argentina enfrenta o México, neste sábado (26), a partir das 16h (horário de Brasília) no Estádio de Lusail, na Copa do Mundo em Catar. A partida definirá o futuro da seleção argentina após a derrota de 2 a 1 para Arábia Saudita.

