Luís Roberto é liberado por médicos e volta para narrar Argentina x México

No domingo, 27, ele irá narrar Espanha x Alemanha, no mesmo horário.

Para se recuperar mais rapidamente, Luís ficou resguardado no hotel e tomando os remédios prescritos, inalando oxigênio e bebendo muita água. Ele apresentou melhora nos exames de hoje e pediu para dar uma volta com os colegas, sendo liberado.

Com isso, o locutor ficará responsável por dar a voz na partida entre Argentina e México neste sábado (26), no jogo que pode eliminar os 'hermanos' ainda na primeira fase da competição.

Luís Roberto vai voltar a narrar os jogos da Copa do Mundo na TV Globo após ter sido liberado por médicos. O narrador estava afastado desde a terça-feira, 22, com um quadro de sinusite.

