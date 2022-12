Argentinos já ostentam terceira estrela no escudo

Em sua conta oficial no Twitter, a Federação Argentina de Futebol (Afa) fez questão de adicionar a terceira estrela no escudo, centralizada.

Messi e Álvarez foram flagrados comemorando o título com uma camisa falsificada, já com as três estrelas.

Após a conquista do tricampeonato sobre a França, nos pênaltis, os jogadores e a federação argentina já ostentam a terceira estrela no escudo.

