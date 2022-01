Inscrições para concurso da Polícia Civil do Amazonas são prorrogadas

Foi informado ainda, que a partir da próxima segunda-feira (31), será disponibilizado um posto de inscrição presencial dentro da Delegacia Geral, no bairro do Dom Pedro, que irá funcionar de 8h às 12h, e das 14h às 17h.

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas anunciou na noite desta sexta-feira (28), que o prazo para inscrição para o concurso público referente aos editais 01/2021-PCAM e 02/2021-PCAM, que se encerraria na próxima terça (1º), foi prorrogado até as 16hs do dia 10 de fevereiro.

