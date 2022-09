Wagner Moura entra para elenco de série inspirada em ‘Sr. & Sra. Smith’

Inspirado no longa com Brad Pitt e Angelina Jolie, a trama segue um casal de assassinos de aluguel que, sem conhecimento, recebem a missão de matarem um ao outro. Até o momento, a série não tem previsão de estreia.

A atriz Parker Posey, de Tales of the Walking Dead, também se junta à produção. Segundo o veículo, ela e o brasileiro terão papéis recorrentes no seriado, mas os detalhes sobre os personagens ainda estão sendo mantidos em segredo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.