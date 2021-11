Venda de ingressos para Homem-Aranha 3 termina em pancadaria no México; veja vídeo

De acordo com o site Nuestras Noticias Morelos, a pré-venda em uma filial do Cinépolis de Cuernavaca, no México, terminou em pancadaria. Isso porque enquanto várias pessoas aguardavam, alguns tentaram furar a fila, o gerou uma grande confusão onde rapazes trocaram socos e ponta pés. O vídeo do momento acabou viralizando.

