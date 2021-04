Veja onde assistir ao Oscar 2021 neste domingo e saiba detalhes

A 93ª edição do Oscar acontece neste domingo (25) às 22h (horário de Brasília) e 21h no horário de Manaus,. O evento mais importante do Cinema começa a ser transmitido com celebridades chegando ao tapete vermelho às 19h30 (horário de Brasília).

Onde assistir à cerimônia do Oscar 2021?

O Grupo Globo transmitirá o Oscar a partir das 19h30 no Globoplay: o sinal ficará aberto também para não assinantes, podendo ser assistido gratuitamente através do aplicativo ou do site, com apresentação de Marcelo Adnet e dos humoristas Luciana Paes e Paulo Vieira, além de Eduardo Sterblitche Lucio Mauro Filho.

Para os assinantes de televisão paga, a TNT exibirá o Oscar com direito a um esquenta comandado por Carol Ribeiro e Tiago Abravanel, com convidados especiais, que estará também disponível no streaming TNT Go. Depois, assumem o comando da apresentação Michel Arouca e Aline Diniz.

E a TNT também disponibilizará uma live gratuita através do canal no YouTube.

Quem ama ver uma celebridade no tapete vermelho também pode ficar de olho no canal pago E! Entertainment, às 20h.

Já na TV Globo, os melhores momentos da cerimônia serão apresentados por Maria Beltrão com comentários de Artur Xexéo e Dira Paes, logo após o BBB 21, durante o Fantástico, a partir das 23h35 (horário de Brasília).

Destaques

Nessa edição, o filme "Mank" é o mais indicado, seguido de "Judas e o Messias Negro", "Meu Pai", "Minari", "Nomadland,", "Os 7 de Chicago" e "O Som do Silêncio". Outra curiosidade é que é a 1ª vez na história do prêmio que duas mulheres concorrem ao mesmo tempo na categoria Melhor Direção. São elas: Chloé Zhao, por Nomadland, e Emerald Fennell, com Bela Vingança. E o ator Chadwick Boseman (1976-2020) pode ser o segundo da história a ganhar o Oscar póstumo de melhor ator. por "A Voz Suprema do Blues".

Mais detalhes

A cerimônia em 2021 acontecerá ao ar livre, na estação de trem Union Station, em Los Angeles. Devido à pandemia da Covid-19, para que todos os indicados possam participar sem precisar viajar, o evento terá bases em Lodres e Paris. Os convidados nos EUA só poderão levar um acompanhante, para evitar aglomerações - embora grande parte da população no País já esteja vacinada.

Não haverá apenas um apresentador, como de costume. Foram escolhidos 15 nomes do Cinema que atuarão como anfitriões : Brad Pitt, Reese Witherspoon, Renée Zellweger, Zendaya, Joaquin Phoenix, Harrison Ford, Halle Berry, Bong Joon Ho, Don Cheadle, Bryan Cranston, Laura Dern, Angela Bassett, Regina King, Marlee Matlin e Rita Moreno.

E outra novidade: pela primeira vez na história do Oscar, os indicados a Melhor Canção Original se apresentarão no terraço do Museu do Oscar, com uma exceção, que será gravada da cidade de Húsavik, na Islândia. Essa parte terá início antes da premiação. Os indicados nesta categoria são: Laura Pausini e Diane Warren, do filme "Rosa e Momo"; Leslie Odom Jr. “Uma noite em Miami..."; Celeste e Daniel Pemberton, "Os 7 de Chicago"; H.E.R., "Judas e o Messias Negro"; e Molly Sandén (Festival Eurovision da Canção: A Saga de Sigrit e Lars).

LISTA DOS INDICADOS AO OSCAR 2021

Melhor filme

•"Meu pai"

•'"Judas e o messias negro"

•"Mank"

•"Minari"

•"Nomadland"

•"Bela vingança"

•"O som do silêncio"

•"Os 7 de Chicago"

Melhor atriz

•Viola Davis - "A voz suprema do blues"

•Andra Day - "Estados Unidos Vs Billie Holiday"

•Vanessa Kirby - "Pieces of a woman"

•Frances McDormand - "Nomadland"

•Carey Mulligan - "Bela vingança"

Melhor ator

•Riz Ahmed - "O som do silêncio"

•Chadwick Boseman - "A voz suprema do blues"

•Anthony Hopkins - "Meu pai"

•Gary Oldman - "Mank"

•Steve Yeun - "Minari"

Melhor direção

•Thomas Vinterberg - "Druk - Mais uma rodada"

•David Fincher - "Mank"

•Lee Isaac Chung - "Minari"

•Chloé Zhao - "Nomadland"

•Emerald Fennell - "Bela vingança"

Melhor atriz coadjuvante

•Maria Bakalova - "Borat: fita de cinema seguinte"

•Glenn Close - "Era uma vez um sonho"

•Olivia Colman - "Meu pai"

•Amanda Seyfried - "Mank"

•Youn Yuh-jung - "Minari"

Melhor ator coadjuvante

•Sacha Baron Cohen - "Os 7 de Chicago"

•Daniel Kaluuya - "Judas e o messias negro"

•Leslie Odom Jr. - "Uma noite em Miami"

•Paul Raci - "O som do silêncio"

•Lakeith Stanfield - "Judas e o messias negro"

Melhor filme internacional

•"Druk - Mais uma rodada" (Dinamarca)

•"Shaonian de ni" (Hong Kong)

•"Collective" (Romênia)

•"O homem que vendeu sua pele" (Tunísia)

•"Quo vadis, Aida?" (Bósnia e Herzegovina)

Melhor roteiro adaptado

•"Borat: fita de cinema seguinte"

•"Meu pai"

•"Nomadland"

•"Uma noite em Miami"

•"O tigre branco"

Melhor roteiro original

•"Judas e o Messias negro"

•"Minari"

•"Bela vingança"

•"O som do silêncio"

•"Os 7 de Chicago"

Melhor figurino

•"Emma"

•"A voz suprema do blues"

•"Mank"

•"Mulan"

•"Pinóquio"

Melhor trilha sonora

•"Destacamento blood"

•"Mank"

•"Minari"

•"Relatos do mundo"

•"Soul"

Melhor animação

•"Dois irmãos: Uma jornada fantástica"

•"A caminho da lua"

•"Shaun, o Carneiro: O Filme - A fazenda contra-ataca"

•"Soul"

•"Wolfwalkers"

Melhor curta de animação

•"Burrow"

•"Genius Loci"

•"If anything happens I love you"

•"Opera"

•"Yes people"

Melhor curta-metragem em live action

•"Feeling through"

•"The letter room'"

•"The present"

•'"wo distant strangers"

•"White Eye"

Melhor documentário

•"Collective"

•"Crip camp"

•"The mole agent"

•"My octopus teacher"

•"Time"

Melhor documentário de curta-metragem

•"Collete"

•"A concerto is a conversation"

•"Do not split"

•"Hunger ward"

•"A love song for Natasha"

Melhor som

•"Greyhound: Na mira do inimigo"

•"Mank"

•"Relatos do mundo"

•"Soul"

•"O som do silêncio"

Canção original

•"Fight for you" - "Judas e o messias negro"

•"Hear my voice" - "Os 7 de Chicago"

•"Husa'vik" - "Festival Eurovision da Canção: A saga de Sigrit e Lars"

•"Io sì" - "Rosa e Momo"

•"Speak now" - "Uma noite em Miami"

Maquiagem e cabelo

•"Emma"

•"Era uma vez um sonho"

•"A voz suprema do blues"

•"Mank"

•"Pinóquio"

Efeitos visuais

•"Problemas monstruosos"

•"O céu da meia-noite"

•"Mulan"

•"O grande Ivan"

•"Tenet"

Melhor fotografia

•"Judas e o messias negro"

•"Mank"

•"Relatos do mundo"

•"Nomadland"

•"Os 7 de Chicago"

Melhor edição

•"Meu pai"

•"Nomadland"

•"Bela vingança"

•"O som do silêncio"

•"Os 7 de Chicago"

Melhor design de produção

•"Meu pai"

•"A voz suprema do blues"

•"Mank"

•"Relatos do mundo"

•"Tenet"