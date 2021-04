'Two distant strangers' leva prêmio como 'melhor curta de ficção'

Na categoria, os filmes "Feeling through", "The letter room'", "The present" e "White Eye" concorreram ao prêmio.

O Oscar de melhor Curta-metragem em live action vai para "Two distant strangers". O filme fala sobre violência policial e racismo, e os diretores abordaram o tema no discurso de vitória.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.