Série sobre sex tape de Pamela Anderson ganha trailer; Lily James está irreconhecível

Irreconhecível. É assim que a atriz Lily James aparece no primeiro trailer de "Pam & Tommy", série original do Hulu sobre o vazamento do sex tape de Pamela Anderson com o marido Tommy Lee, baterista da banda Mötley Crüe.

A série criada por Seth Rogen e dirigida por Craig Gillespie ("Eu, Tonya"), mostra a atriz de "Cinderela" interpretando a atriz sex symbol, no auge da carreira durante a série "Baywach". Tommy Lee é interpretado por Sebastian Stan ("Capitão América: O Soldado Invernal" e "Vingadores: Guerra Civil").

A trama conta a história do romance entre os dois e o escândalo midiático durante o vazamento da fita de sexo, que foi roubada da casa do casal. A fita foi gravada durante a lua de mel e tinha também cenas do casamento dos dois.

Tom e Pam se casaram após quatro dias de terem se conhecido, e se divorciaram após três anos juntos. Eles têm dois filhos, Brandon e Dylan.

A série ainda não tem previsão de lançamento no Brasil, mas a expectativa é que seja lançada no país pelo Star+, por ser pertencente a outro serviço de streaming da Disney, o Hulu.