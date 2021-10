Round 6: Por que Gi-hun não entrou no avião? Diretor explica final da série

“Essa foi, de fato, minha maneira de passar a mensagem de que você não deve ser arrastado pelo fluxo competitivo da sociedade, mas que deve começar a pensar em quem criou todo o sistema - e se há algum potencial para que você volte e o enfrente. Portanto, não é necessariamente Gi-hun voltando para se vingar. Na verdade, poderia ser interpretado como ele fazendo um contato visual muito imediato com o que realmente está acontecendo no quadro geral”, disse ele em entrevista ao THR.

De acordo com o diretor a decisão não se trata exatamente de retornar ao jogo para se vingar, mas pode ser uma forma do protagonista querer enfrentar o sistema em vez de voltar a sociedade manipulada.

Revoltado ele decide agir, muda de visual e cumpre a promessa que fez aos amigos de ajudar suas famílias, nos minutos finais Gi-hun está prestes a entrar no avião para ir visitar sua filha, mas ele vê o recrutador do jogo novamente e decide não ir mais ao encontro da filha.

Na série, após vencer o jogo, Gi-hun, se sente culpado e atormentado por tudo que viveu, então ele não toca no dinheiro do prêmio por 1 ano, até que vai visitar Oh iI-nam, o número 001, que está em seu leito de morte, e revela que na verdade ele é o criador do jogo mortal.

