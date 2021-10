Round 6 completou um mês em 1º lugar no TOP 10 da Netflix

No top 10 do serviço também tem outra série coreana, My Name, que conta a trajetória de uma menina que busca vingança pela morte do pai. A série já ocupa o 6º lugar após sua estreia na sexta-feira.

Neste domingo (17), a atração foi desbancada pela série You, que está em sua terceira temporada, mas segue em 2º no Brasil.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.