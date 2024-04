O Poço 2 ganha primeiras imagens sinistras; veja

FINALMENTE IMAGENS DE O POÇO 2! Vocês não estão preparados para o que está por vir. A sequência do filme dirigido por Galder Gaztelu-Urrutia, chega em breve por aqui. pic.twitter.com/DiPFnZxWEz — netflixbrasil (@NetflixBrasil) April 18, 2024

A sequência do polêmico filme O Poço está chegando, e a Netflix divulgou as primeiras imagens, que focam no visual solitários dos prisioneiros.

Dirigido por Galder Gaztelu-Urrutia, o filme acompanha pessoas em uma prisão vertical com apenas 2 presos em cada andar. A única alimentação é uma plataforma com comida que passa somente uma vez ao dia, quanto mais baixo é o andar do preso menos comida chega, levando a condições sobre-humanas e uma luta bárbara pela sobrevivencia.

A sequência estreia na Netflix ainda este ano, mas ainda não possui data oficial.