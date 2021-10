Saiba quanto vale o prêmio bilionário de Round 6 em reais; o tapa na cara vale muito

Com o sucesso da série no Brasil, o streaming fez a conversão da moeda sul-coreana, Won, para o real, e os valores do prêmio e das dívidas dos protagonistas. Agora dá pra saber inclusive quanto o participante ganha por aceitar um tapa na cara.

A Netflix divulgou o valor do prêmio de Round 6 em reais. A série sucesso de audiência, acompanha um grupo de pessoas com muita dívidas, que acabam indo parar em um jogo mortal que vai dar ao sobrevivente um prêmio bilionário.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.