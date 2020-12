Night Stalker apresenta serial killer em nova série da Netflix

A Netflix divulgou o trailer oficial da nova série ’Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer’, que documenta a vida do assassino em série Richard Ramirez, desde seus crimes hediondos até o processo de captura.

Assista ao trailer:

No sufocante verão de 1985, uma onda de calor recorde atingiu Los Angeles, junto com uma série de assassinatos e agressões sexuais que a princípio pareceram desconectadas. As vítimas eram homens, mulheres e crianças. Eles tinham idades entre seis e 82 anos. Eles vinham de diferentes bairros, origens raciais e níveis socioeconômicos. Nunca antes na história do crime um único assassino foi responsável por uma série de crimes tão horríveis. Correndo contra o relógio para parar esse monstro noturno, estavam um jovem detetive chamado Gil Carrillo, do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles, e o lendário investigador de homicídios Frank Salerno. Enquanto trabalhavam incansavelmente para resolver o caso, a mídia perseguia seus rastros e o pânico tomou conta da Califórnia

A série foi dividida em quatro partes, e investiga os crimes de Ramirez, conhecido como ’Night Stalker’ ou ‘Perseguidor Noturno’, que aconteceram nas cidades de Los Angeles e São Francisco, em meados dos anos 80.

’Night Staller: The Hunt for a Serial Killer’ chega no catálogo da Netflix no dia 13 de janeiro.