Netflix vai produzir minissérie sobre tragédia da Boate Kiss

Intitulada ‘Todo Dia A Mesma Noite’, a produção será baseada no livro homônimo de Daniela Arbex, e de acordo com a Variety terá cinco episódios sob direção de Julia Rezende. As gravações devem começar no próximo ano.

