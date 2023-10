Netflix divulga foto do elenco da série sobre Ayrton Senna; veja quem será Xuxa e Adriane Galisteu

A Netflix divulgou nesta sexta-feira (20) a primeira foto e o elenco completo da minissérie “Senna”, que retrata a trajetória do piloto da F1 Ayrton Senna.

Na foto aparece o protagonista Gabriel Leone, na pele de Ayrton, e outros atores como Alice Wegmann, Camila Márdila, Christian Malheiros, Gabriel Louchard, Hugo Bonemer, Julia Foti, Marco Ricca, Pâmela Tomé e Susana Ribeiro.



A atriz Pâmela Tomé deve interpretar Xuxa, já que vinha sendo cotada há tempos para interpretar a apresentadora. Especula-se que Julia Foti interpretará Adriane Galisteu, pela semelhança com a apresentadora, que também foi namorada do piloto. Alice Wegmann deve ser a primeira mulher de Senna, Lilian Vasconcellos, e Camila Márdila deve interpretar a a irmã do piloto, Viviane.



Também estão no elenco atores estrangeiros, como Kaya Scodelario (atriz britânica que é filha de brasileira), o francês Matt Mella e Arnaud Viard, Joe Hurst, Johannes Heinrichs, Keisuke Hoashi, Leon Ockenden, Patrick Kennedy, Richard Clothier, Steven Mackintosh, Tom Mannion, entre outros.

Com 6 episódios, a minissérie começa a partir da mudança de Ayrton Senna para a Inglaterra, dando início à sua carreira automobilistica, além de também relatar as relações pessoais do piloto que se transformou em ídolo brasileiro, até a sua morte em um acidente durante o Grande Premio de San Marino, em Ímola, na Itália.

‘Senna’ ainda não teve data de estreia divulgada.