Music: Filme dirigido por Sia é 'inassistível e ofensivo', dizem críticos

“É uma grande vergonha que alguém com uma plataforma tão colossal a está usando para excluir pessoas deficientes e atores com diversidade neurais de suas próprias narrativas. Eu tenho sido uma antiga fã de seu trabalho, então é realmente desapontador”, tuitou um seguidor.

Na trama, Maddie Ziegler, que estrela os vídeo clipes da cantora, vive uma jovem no espectro do autismo, que só consegue se comunicar por meio da música. Ao longo da produção, ela manifesta os seus anseios, desejos e angústias de maneira caricata e fantasiosa, em epifanias musicais extravagantes.

No New York Post, o jornalista Johnny Oleksinski disse que o filme é “inassistível e ofensivo”, e ainda fez um apelo para que Sia abandone a carreira de cineasta e volte “a se balançar nos lustres".

