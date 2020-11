Lashana Lynch nova ‘Agente 007’ sofre racismo e desativa suas redes sociais

A atriz que interpretará Nomi, a primeira personagem a substituir James Bond na franquia, que já havia revelado que tinha preocupações para assumir o papel, acabou sofrendo ataques racistas.

Lynch precisou desativar suas redes sociais por uma semana após o anúncio oficial e só via pessoas de sua família, após diversos ataques.

“Eu sou uma mulher negra – se fosse outra mulher negra escalada para o papel, teria sido a mesma conversa, ela teria os mesmos ataques, o mesmo abuso. Só preciso me lembrar de que a conversa está acontecendo e que sou parte de algo que será muito, muito revolucionário”, disse Lynch.

Mesmo com todo o hate recebido, Lashana segue firme no papel principal e ainda ajuda no roteiro do filme.