Jennette McCurdy não voltará para revival de iCarly por vergonha

iCarly vai ganhar um revival com o elenco original, produzido como conteúdo exclusivo para o streaming Paramount +, porém a atriz Jennette McCurdy não retornará como a icônica Sam Puckett, e a decisão foi dela mesma.

Em entrevista para o podcast Empty Inside, a estrela disse que sente vergonha de alguns papéis de sua infância e adolescência e só permaneceu atuando na maior parte da vida para sustentar a família.

“Já faz alguns anos que parei de atuar. Em vez disso, prefiro escrever e dirigir, e essa nova fase está indo muito bem. Eu decidi parar porque eu nunca quis atuar, para falar a verdade. Minha mãe me colocou nesse ramo quando eu tinha apenas seis… Com 10 anos eu já era a principal fonte de renda da família, e só continuei por causa deles.”

Ela continuou:

“Minha família não tinha muito dinheiro e essa era a única saída, naquela época. Atuar foi útil para me dar algum grau de sucesso, mas não pretendo voltar.”

Hoje com 28 anos, ela revelou que ainda sente vergonha de seus papéis.

“Minha experiência como atriz ainda me traz vergonha. Eu fico ressentida com a minha carreira de várias maneiras, sabe? Me sinto insatisfeita porque alguns foram papéis muito extravagantes e embaraçosos. Eu tinha uns 12 ou 13 anos quando comecei a gravar ‘iCarly‘, quando terminei, acho que tinha 21… Eu já não queria fazer mais isso desde os 15, eu estava louca de tanta vergonha. As pessoas me param e dizem: ‘Que incrível, você é a Sam daquela série da Nick’, e eu me sinto constrangida toda vez. Imagino que haja uma experiência muito diferente na atuação, quando você se orgulha dos trabalhos que fez, mas eu não me sinto assim.”