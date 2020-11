Filme de terror Megan is Missing causa pânico em internautas: 'não assistam

Um filme de 2011 voltou a viralizar 9 anos depois de seu lançamento, causando fortes reações no público nesta semana. Internautas passaram a comentar o longa-metragem de terror, "Megan is Missing" (Megan está desaparecida), nas redes sociais, muitos se dizendo "traumatizados" com a experiência.



O filme se passa na Califórnia e conta a história de duas adolescentes, melhores amigas, Megan e Amy, que são alvo de um predador sexual na internet. Megan, que é popular no ensino médio, desaparece, e a partir de então as cenas ficam mais e mais perturbadoras.

O longa chegou a ser banido na Nova Zelândia, muito criticado pela violência e hipersexualização de adolescentes.

Com a nova repercussão após 9 anos, a atriz protagonista, Amber Perkins, usou o TikTok para publicar um vídeo sobre o assunto:

"Não pude dar a vocês os avisos habituais que costumava dar às pessoas antes de assistirem 'Megan is missing', que são: não assista ao filme no meio da noite; não assista ao filme sozinho; e se você notar as palavras 'foto número um' surgindo em sua tela, você tem cerca de quatro segundos para desligar o filme se você já estiver surtando, antes que você comece a ver coisas que talvez não queira ver".

"Desculpas a quem já postou sobre como surtou vendo o filme, mas fica um aviso justo para aqueles que estão considerando assisti-lo".