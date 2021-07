Estrelado por Jason Momoa, Justiça em Família ganha trailer; assista

Na trama, um dedicado pai de família, Ray Cooper, procura justiça contra a companhia farmacêutica responsável por tirar do mercado um medicamento com potencial de salvar vidas pouco antes de sua esposa (Adria Arjona) morrer vítima de um câncer. Mas quando a busca pela verdade leva a um encontro mortal que coloca Ray e sua filha Rachel (Isabela Merced) em perigo, sua missão se torna uma caçada por vingança para proteger a única família que lhe resta.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.