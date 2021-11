Disney+ anuncia nova série animada do héroi Homem-Aranha

O Homem-Aranha ganhará a série animada na Disney+. Durante o evento Disney Plus Day, a animação Spider-Man: Freshman foi exposta e recebeu o logotipo oficial.

De acordo com o prazo, a animação seguirá a jornada de Peter Parker para se tornar o Homem-Aranha, e o enredo é mais parecido com a história do herói dos quadrinhos. O projeto será liderado por Jeff Trammell de 'A Casa Coruja'.

Não há detalhes sobre o estilo de animação, ou mesmo se Tom Holland vai repetir o papel do herói. No entanto, vale ressaltar que, por ser produzido pela Marvel Pictures, deve ter uma certa conexão com o Universo Cinematográfico da Marvel.

A série animada ainda não foi pré-visualizada. O próximo projeto em colaboração com o herói é "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", que será lançado em 16 de dezembro.