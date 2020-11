Dexter vai ganhar nova temporada; confira novidades

De acordo com o The Hollywood Reporter, Dexter vai ganhar um nova temporada e a história se passará 10 anos após os acontecimentos finais da oitava temporada.



O revival vai mostrar que Dexter Morgan está vivíssimo vivendo em outro lugar e com outro nome, após ter desaparecido no Furacão Laura.

O protagonista Michael C. Hall retorna como o assassino em série, e o showrunner Clyde Phillips, que deixou o projeto na quarta temporada, retorna como diretor e produtor executivo.

Serão 10 episódios inéditos com previsão de estreia para 2021.